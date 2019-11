Secondo quanto riportato da Rai Sport, Zlatan Ibrahimovic sta pensando seriamente ad un ritorno al MIlan. Il centravanti svedese vorrebbe tornare a Milano insieme alla sua famiglia, dove non ha mai negato di trovarsi benissimo. La società di Via Aldo Rossi ha offerto al giocatore sei milioni per 18 mesi (due nei primi sei mese e quattro per il prossimo anno).