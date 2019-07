Rai - Milan, il nuovo nome per la difesa è Demiral

Il giornalista di RaiSport, Ciro Venerato, durante "La Domenica Sportiva Estate", ha parlato così di un nuovo obiettivo del Milan per la difesa: "Il nome nuovo per la difesa del Milan è Demiral. Colloquio Maldini-Boban con Paratici. Può essere un giocatore che può interessare al Milan visto che per Lovren ci sono difficoltà economiche, il Liverpool spara tanto: 20 milioni. Nastasic dello Schalke e Pezzella della Fiorentina sono elementi importanti, ma anche qui c'è un problema di costi. Demiral - Sassuolo permettendo - potrebbe essere un'idea. Perchè il Sassuolo, pur avendolo ceduto alla Juventus, si è assicurato che nel prossimo biennio la Juve non lo può dismettere ad altri club senza l'accordo con il club neroverde" riporta Tuttojuve.com.