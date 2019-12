Raimondi: "Ibra ha messo il Milan davanti a tutti, si attende però l'evoluzione della panchina del Napoli"

Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto su Instagram e ha dato un aggiornamento sulla situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha messo il Milan davanti a tutti, ma per il sì definitivo aspetta l'evoluzione della panchina del Napoli. Se Gattuso diventasse l'allenatore degli azzurri il pressing per lo svedese sarebbe più intenso, allo stesso tempo l'ex LA Galaxy è conscio che al Milan sarebbe il bomber indiscusso, cosa non assicurata al Napoli. I rossoneri in questo sento aspettano senza rilanciare.