Raimondi: "Mercoledì incontro tra il Milan e l'agente di Calhanoglu per il rinnovo. Sul turco c'è anche l'Inter"

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a Pressing, mercoledì è in programma a Casa Milan un incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente di Hakan Calhanoglu per discutere del rinnovo del turco: le parti sono ancora distanti, il club di via Aldo Rossi gli offre un nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il turco ne chiede almeno 6. Al giocatore non mancano comunque gli estimatori: l'ultima a chiedere informazioni al suo entourage è stata l'Inter che vorrebbe prenderlo in estate a parametro zero. I nerazzurri sono pronti a offrirgli una cifra più alta rispetto a quella messa sul piatto dal Milan.