Ranieri svela un retroscena di mercato su Walker prima che andasse al Milan

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Venezia, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha rilasciato queste parole sul mercato: "Abbiamo messo su un fantastico gruppo di scouting. Copriamo tutto il mondo. Io ho detto quello che penso che il futuro ci riservi in base ai giocatori e questi signori mi portano 4-5 giocatori fattibili. Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. E poi non potevamo prendere un altro extra comunitario" riporta tuttomercatoweb.com.

Se Abraham potrebbe rientrare nei piani della Roma il prossimo anno? Penso ci sia stato un contratto d'onore tra Roma e Milan. Lui prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare il monte ingaggi".

"Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi, sicuramente qualcuno dice che li hanno spesi male e posso condividere. Io non voglio fare il difensore di nessuno, hanno messo 1,2 miliardi, forse ne dovranno mettere altrettanti per lo stadio. L'aspetto fair play finanziario è tutt'altra cosa, implica gli stipendi di tutta l'AS Roma, di tutti. Hanno un tetto e oltre non possono andare, questo si ripercuote per questo mercato e per il prossimo giugno e forse per gennaio prossimo. Tutto questo per aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercando di andare più avanti che si può in Europa, siamo usciti dalla Coppa Italia e non abbiamo preso soldi, speriamo di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci sono cose da valutare e che ci possono portare soldi, vedi Abraham o Calafiori, perché andare oltre un tetto non si può, altrimenti siamo fuori dall'Europa per due-tre anni. Si cerca di fare di necessità virtù e si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico che sono super contento, di più non potevano fare. Non avevamo la disponibilità economica per gli stipendi, ecco perché non è possibile. Ci resto male anch'io eh... Se ricordate io ho detto che gli inglesi dicono che Roma non è stata fatta in una notte. Spero che non ci mettiamo secoli, ma date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Anch'io volevo Kolo Muani, poi quando abbiamo visto non si poteva per l'ingaggio. E allora? Che si fa? A Firenze c'è un palazzo che dice 'È più facile criticare che fare'. Ma critichiamo il giusto e sappiamo dire le cose".