Rashford non ha ancora deciso: il Barcellona prova a liberare spazio in rosa

Il Milan continua a sognare Marcus Rashford, attaccante inglese del Manchester United che è in rotta da tempo con i Red Devils e che deve decidere solamente dove andare a giocare nei prossimi mesi. Il club rossonero ha parlato con il fratello-agente del calciatore ma sta ancora attendendo una risposta, che a oggi ancora non c'è.

Lo ribadisce il collega Matteo Moretto: "Tema Marcus Rashford. Il calciatore inglese non ha ancora preso una decisione sul futuro. Non c’è deadline. Nessun accordo economico tra Manchester United e Milan. Parti distanti. Il Barcellona è in corsa e prova a liberare spazio in rosa per avanzare nell’affare. Sullo sfondo restano la Juventus, che in questo momento ha altre priorità, e altri club di Premier".