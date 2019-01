RB Lipsia, Rangnick su Çalhanoglu: "Impossibile a livello finanziario"

Ralf Rangnick, tecnico del RB Lipsia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di sabato contro il Borussia Dortmund. Interpellato sul possibile arrivo del milanista Hakan Çalhanoglu, queste le sue parole: "Conosciamo il giocatore ma al momento sta giocando con regolarità con la maglia del Milan. Conoscevamo il suo prezzo, quindi economicamente non è assolutamente possibile per noi portare a termine questo trasferimento".