Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, proseguono i contatti tra il Milan e l'Eintracht Francoforte per Ante Rebic e André Silva, entrambi in prestito nell'attuale club fino al 30 giugno 2021. I due club sono al lavoro per trovare un'intesa e acquistare i due giocatori a titolo definitivo.