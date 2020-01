Rebic, vicino il ritorno all'Eintracht Francoforte

Dopo meno di 6 mesi e sole 7 presenze potrebbe chiudersi l'avventura di Ante Rebic al Milan. Il giocatore arrivato dall' Eintracht Francoforte a margine dello scambio di prestiti con Andrè Silva potrebbe fare ritorno proprio in Germania, nella società che lo aveva esaltato. Secondo quanto riporta Sportmediaset gli agenti del giocatore sarebbero al lavoro per definire i dettagli dell'operazione e per permettere al giocatore di giocarsi le sue carte in vista di Euro2020.