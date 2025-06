Rebus terzino destro, avanza il fratello maggiore del giustiziere dell'Inter in Champions

Anche il terzino destro è un ruolo su cui il Milan dovrà lavorare quest'estate: nel corso della scorsa stagione ne sono stati ingaggiati due ma entrambi sono stati bocciati. Emerson Royal che rimane attualmente nella rosa rossonera ed è in uscita ma anche Kyle Walker che ha reso al di sotto delle aspettative e non sarà riscattato. Stando così le cose, l'unico calciatore rimasto a coprire il ruolo è Alex Jimenez che però Allegri ritiene molto offensivo e vorrebbe un profilo più equilibrato.

In questo senso, come conferma Tuttosport questa mattina, il Milan ha messo gli occhi su Guela Doué, fratello maggiore di Desireé che è stato il giustiziere dell'Inter in finale di Champions League, con due gol e un assist. Classe 2002, l'estate scorsa è passato dal Rennes allo Strasburgo per 6.5 milioni e si è affermato come titolare fisso. Si adatta molto bene a ogni situazione tecnico-tattica e ha un atteggiamento positivo: difende, a differenza del fratello, i colori della nazionale ivoriana ma è comunitario in virtù del passaporto francese.