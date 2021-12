Record - Nunez, anche il Borussia Dortmund sull'uruguaiano accostato al Milan

Tra gli attaccanti accostati al Milan in passato figura anche il nome di Darwin Nunez del Benfica. L'attaccante uruguaiano, in forza al Benfica, è ora seguito anche dal Borussia Dortmund. La valutazione del club portoghese per il giocatore però è molto alta: il calciatore, infatti, è valutato 40 milioni di euro. Lo riporta Record.