Il Lille di Gourvennec non va oltre il 2-1 in casa del Reims. A segnare per la squadra ospite ci ha pensato Renato Sanches, centrocampista affiancato di recente al Milan, con una bordata dalla media distanza che non ha dato speranze a Rajkovic. La rete del portoghese è stata quella del momentaneo 1-1, al minuto numero 57'.