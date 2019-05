Reina: "Ho ancora due anni di contratto con il Milan, poi si vedrà"

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato al sito ufficiale del Liverpool del suo futuro: "Ho ancora due anni di contratto con il Milan, poi si vedrà. Valuterò come mi sentirò, specialmente a livello mentale, poi prenderò una decisione. So per certo che vorrò continuare la mia vita a contatto con il calcio, magari come allenatore o manager... non so. Una cosa è chiara, continuerò con qualcosa legato al calcio. Questa è la mia idea adesso. Magari fra due anni avrò in testa qualcosa di diverso, ma oggi il mio pensiero è quello di diventare allenatore un giorno".