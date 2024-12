Relevo - Diversi club interessati a Lucca per l'estate: anche il Milan

vedi letture

Indiscrezione di calciomercato direttamente dalla penna di Matteo Moretto che nel suo pezzo sulle trattative pubblicato su relevo.com ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese su cui ci sarebbe l'interesse di diversi club italiani tra cui anche il Milan. Oltre ai rossoneri il giocatore sarebbe sulla lista di Napoli e Fiorentina: non sono vere e proprio trattative ma più indici di gradimento per una possibile compravendita da affrontare la prossima estate.

Così scrive Matteo Moretto sul sito web di Relevo circa il futuro di Lorenzo Lucca: "In Italia, c’è un attaccante italiano che sta facendo molto bene: Lorenzo Lucca, dell’Udinese. Ha giocato venti partite in stagione tra Serie A e Coppa Italia, segnando nove gol fino ad ora. Diversi club, soprattutto italiani, sono interessati a lui: Milan, Napoli, Fiorentina. Al momento, non ci sono trattative concrete, solo semplici valutazioni. In linea di principio, è un tema che verrà affrontato in estate".