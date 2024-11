Relevo - Jovic verso l'addio a gennaio. Rossoneri sul difensore Mosquera del Valencia

Luka Jovic, anche ieri non convocato per Milan-Juventus, a gennaio molto probabilmente lascerà il Milan: a riferirlo è Matteo Moretto, giornalista, su Relevo. Sull'attaccante serbo, praticamente mai coinvolto da Fonseca: ci sono club turchi, arabi, italiani ed emiratini.

E sempre a proposito del mercato del Milan, su Relevo si legge come i rossoneri siano interessanti a Cristhian Mosquera, difensore centrale del Valencia: il Milan sta sondando il terreno per un possibile trasferimento durante il prossimo mercato estivo. Parallelamente i colloqui del classe 2004 con il Valencia per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026, sono in fase di stallo per quanto riguarda la clausola rescissoria. L'entourage del calciatore spinge per una clausola da 25 milioni per far sì che, in caso di offerta interessante, il giocatore abbia potere decisionale. Il Valencia, d'altro canto, è solito mettere clausole da 100 milioni di euro per il giocatore, ma rimanendo sempre disponibile a negoziare come successo con Mamardashvili e Musah. Il club spagnolo quindi, volendo iniziare eventuali trattative sulla base di 35 milioni di euro, al momento non è d'accordo con le richieste degli agenti.

Su Relevo però viene fatta una precisazione: che il Valencia non voglia inserire una clausola da 25 milioni di euro non vuol dire che non ascolterebbe un'eventuale offerta del Milan proprio di quella cifra.