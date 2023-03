Relevo - Manchester City, per l'attacco piace Rafael Leao

MilanNews.it

Come riferito dai colleghi spagnoli di Relevo, il Manchester City di Pep Guardiola, per la prossima stagione, è alla ricerca di un esterno d'attacco abile nell'uno contro uno e forte fisicamente. E nella lista dei Citizens spunta anche il nome di Rafael Leao, giocatore rossonero in scadenza di contratto nel 2024. Se dovesse arrivare un'offerta economicamente adeguata per il suo cartellino, riferiscono, non si scarterebbe l'opzione di una sua possibile partenza da Milano. Il City è indubbiamente disposto a valutare la fattibilità dell'operazione.