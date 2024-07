Relevo - Milan, Romero ad un passo dal prestito all'Alaves

Luka Romero, dopo essere rientrato in rossonero dal prestito di sei mesi all'Almeria, è pronto a lasciare un'altra volta il Milan, sempre a titolo temporaneo: come riporta Relevo, infatti, il giovane attaccante argentino è ad un passo dal Deportivo Alavés che ha vinto la concorrenza di altre squadre di Liga spagnola, tra cui il Las Palmas.

Dopo una prima parte di stagione al Milan in cui, tra Serie A e Coppa Italia, ha giocato solo cinque partite, Romero viene ceduto in prestito secco all'Almeria a gennaio. Con la maglia della formazione spagnola, l'ex Lazio colleziona 13 presenze in campionato, segnando anche tre gol (doppietta all'Atletico Madrid e rete al Betis).