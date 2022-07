Renato Sanches, il Milan non ha ancora perso le speranze

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Sulle pagine de Il Messaggero di questa mattina si legge come il Milan non abbia ancora intenzione di mollare l'obiettivo Renato Sanches, che insegue da diverso tempo e con cui aveva un accordo ma che ha deciso di vestire la maglia del Psg quando ha scoperto dell'interessamento del club francese. Il Paris, però, ancora non si è mosso e per questo motivo i rossoneri stanno alla finestra e non perdono la speranza.