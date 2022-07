MilanNews.it

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, il Milan, che è sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per la sua trequarti, insiste per Charles De Ketelaere, giovane trequartista di proprietà del Bruges. Per lasciar partire il suo gioiello, il club belga chiede 32 milioni di euro e ha già in mano altre offerte.