Repubblica: "Kalulu si è convinto e ha detto sì alla Juventus"

Come scrive questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, Pierre Kalulu, dopo alcuni giorni di riflessione, si è convinto e ha dato il suo ok al trasferimento alla Juventus. Il club bianconero ha già trovato un accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 più 3 milioni di bonus e il 10% al Diavolo sulla futura rivendita.

Per togliere ogni dubbio al difensore francese, che ormai in rossonero era finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, nei giorni scorsi anche Thiago Motta aveva telefonato a Kalulu per confermargli la sua stima.