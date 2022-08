Repubblica - Lazio, Acerbi conteso da Inter, Milan e Monza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Francesco Acerbi sarà lontano dalla Lazio, ma per il momento non ci sono ancora certezze su quale maglia indosserà in questa stagione: il difensore è da tempo in uscita dal club biacoceleste e su di lui ci sarebbero Inter, Milan e Monza. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica.