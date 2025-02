Repubblica - Mercato Milan: gli obiettivi per l’estate sono Antonio Silva e Ricci

Il Milan è stato uno dei club sicuramente più attivi durante il mercato invernale, chiudendo cinque colpi in entrata: Kyle Walker dal Manchester City, Santiago Gimenez dal Feyenoord, Joao Felix dal Chelsea, Warren Bondo dal Monza e Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Ora il campo dirà se gli innesti porteranno dei benefici, ma intanto in via Aldo Rossi si inizia a pensare già alla campagna acquisti estiva: secondo Repubblica, gli obiettivi del Diavolo saranno Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica e della nazionale portoghese, e Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino e dell'Italia.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali del club rossonero durante il mercato invernale:

ACQUISTI

João Félix (A) (Chelsea) PRE

Warren Bondo (C) (Monza) DEF

Riccardo Sottil (A) (Fiorentina) PRE

Santiago Gimenez (A) (Feyenoord Rotterdam) DEF

Kyle Walker (D) (Manchester City) PRE

Marco Pellegrino (D) (Independiente) FP

CESSIONI

Kevin Zeroli (C) (Monza) PRE

Ismaël Bennacer (C) (Olympique de Marseille) PRE

Noah Okafor (A) (Napoli) PRE

Hugo Cuenca (C) (Genoa) DEF

Davide Calabria (D) (Bologna) PRE

Álvaro Morata (A) (Galatasaray) PRE

Samuele Longo (A) (Antequera) DEF

Antonio Gala (C) (Foggia) DEF

Fodé Ballo-Touré (D) (Le Havre) SVI

Marco Pellegrino (D) (Huracán) PRE

Luka Romero (C) (Cruz Azul) DEF

(PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato