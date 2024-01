Repubblica - Mercato Milan: Pellegrino sospeso tra Cadice e Rayo Vallecano

Se il mercato in entrata del Milan, come dichiarato ieri dall'ad Giorgio Furlani, è di fatto chiuso, qualche movimento potrebbe esserci in uscita da qui a giovedì quando chiuderà la finestra di mercato invernale. Tra i giocatori rossoneri che potrebbero uscire c'è per esempio Marco Pellegrino, tornato ieri tra i convocati di Pioli per il match contro il Bologna.

Secondo quanto riferisce Repubblica, il difensore centrale argentino è sospeso tra Cadice e Rayo Vallecano. Nei giorni scorsi, anche il Verona aveva chiesto informazioni su Pellegrino, così come l'Anderlecht.