Repubblica - Milan, chiesta a Rashford una drastica riduzione dell'ingaggio: ci sarebbe stata un’apertura da parte dell'inglese

Il Milan tenta il colpo grosso sul mercato e ieri ha avuto dei contatti con l'entourage di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United il cui profilo piace molto a Sergio Conceiçao e ai rossoneri in quanto può giocare sia da esterno che da punta centrale. Lo scrive stamattina Repubblica che spiega che il problema sono i 14 milioni di netti a stagione di ingaggio: il club rossonero è in pressing per convincere l'inglese a una drastica riduzione e in questo senso ci sarebbe stata anche un’apertura da parte del giocatore dei Red Devils.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4