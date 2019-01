Repubblica: "Milan, Deulofeu è l’obiettivo per l’attacco"

"Milan, Deulofeu è l’obiettivo per l’attacco": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il giocatore del Watford è nel mirino dei rossoneri che sono alla ricerca di un attaccante esterno in qesti ultimi giorni di mercato. Lo spagnolo ha già vestito la maglia del Milan due anni fa per sei mesi, durante i quali ha raccolto 18 gare, 4 gol e 3 assist.