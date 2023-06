Repubblica - Milan, Furlani alza il budget per il mercato

MilanNews.it

Il budget iniziale del Milan per il mercato, al quale poi andranno ovviamente aggiunti gli introiti delle cessioni, in primis quella di Tonali al Newcastle, non è più di 35 milioni di euro (come era stato comunicato a Maldini e Massara prima del loro addio), ma è stato alzato dall'ad Giorgio Furlani, che ha completa autonomia sulla campagna acquisti. A riferirlo è questa mattina Repubblica che spiega che invece il tetto agli ingaggi (i 5 milioni più bonus di Leao) non dovrebbe essere abbattuto.