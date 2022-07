Repubblica - Milan, l'ultima offerta per De Ketelaere scadrà tra domani e mercoledì: 30 mln più 5 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina Repubblica, il Milan ha presentato al Bruges un'offerta per Charles De Ketelaere da 30 milioni di euro più 5 di bonus più una percentuale su un’eventuale rivendita. Si tratta di una proposta non lontana dai 40 milioni che chiedono i belgi, ma che ha una scadenza: i rossoneri vogliono una risposta definitiva tra domani e mercoledì al massimo perchè non vogliono tirarla troppo per le lunghe.