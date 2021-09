Repubblica - Milan, la Lazio pronta ad ingaggiare Romagnoli a parametro zero

Secondo quanto scrive Repubblica, la Lazio per l'estate prossima avrebbe già bloccato Alessio Romagnoli, difensore del Milan ed ex capitano dei rossoneri recentemente declassato a riserva. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e il difensore centrale avrebbe già deciso di non rinnovare. Nonostante abbia giocato le giovanili nella Roma, è un tifoso della Lazio e potrebbe essere lui il primo rinforzo per la difesa di Sarri in vista del prossimo campionato. A patto però che si riduca l'ingaggio: gli attuali 6 milioni di euro annui sono fuori portata per le casse biancocelesti.