Sfumato Ranato Sanches che è andato al PSG, il Milan sta valutando diversi profli per il centrocampo, tra cui anche Raphael Onydieka, 21enne giocatore nigeriano che milita in Danimarca nel Midttlyand. E' lui uno dei nuovi nomi per la mediana rossonera. Lo riferisce Repubblica in edicola stamattina.