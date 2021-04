Repubblica - Milan, scelto l'eventuale erede di Gigio: è Maignan del Lille

Nel caso in cui Gigio Donnarumma decidesse di non rinnovare con il Milan e quindi di lasciare il club rossonero in estate a parametro zero, in via Aldo Rossi hanno già pronto il sostituto: come riferisce stamattina Repubblica, il Diavolo ha infatti scelto Mike Maignan, portiere classe 1995 che ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il giocatore è nel mirino anche del Tottenham.