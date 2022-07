Repubblica - Milan-Tanganga: rossoneri al lavoro per un prestito con diritto di riscatto

MilanNews.it

In attesa di capire come andrà a finire la trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere, il Milan sta lavorando anche per regalare a Stefano Pioli un rinforzo in difesa: il nome caldo è quello di Japhet Tanganga, difensore centrale classe 1999 del Tottenham che i rossoneri vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce stamattina Repubblica.