Repubblica - Milenkovic, il futuro del serbo è un'incognita: il Milan resta vigile

Tra i giocatori che il Milan segue con interesse per rinforzare la propria rosa, senza dubbio, figura il nome di Nikola Milenkovic. Il futuro del difensore serbo in Viola non è certo, considerato il contratto in scadenza nel 2022 e la non totale convinzione dello stesso classe 95' a rinnovare. Secondo quanto riporta Repubblica, l'agente Ramadani sta sondando le varie possibilità e il Milan potrebbe essere una di queste.