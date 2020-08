In merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che per trovare la quadra occorrerà un passo in avanti da parte di entrambi: il Milan dovrà alzare la sua offerta, mentre lo svedese dovrà accettare di inserire qualche bonus a obiettivo. In queste trattative, molto spesso l'intesa si trova a metà strada.