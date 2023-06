Rinnovo Leao: per arrivare alla firma è stata necessaria la collaborazione di tutti

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce stamattina che per arrivare al rinnovo di Rafael Leao fino al 2028, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi, è stata necessaria la collaborazione di tutti: dell'ad rossonero Giorgio Furlani, decisivo negli ultimi mesi di trattativa, di Paolo Maldini e Ricky Massara, che hanno lavorato a lungo a questo accordo, e di molti legali, come Lorenzo Cantamessa per il Milan, Antonio Leo per Leao, Patricia Moyersoen per il Lilla e Marco Correia de Oliveira per lo Sporting Lisbona.