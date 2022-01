Rinnovo Romagnoli: trattativa in fase di stallo tra il difensore e il Milan. Juventus alla finestra

Tra i giocatori rossoneri in scadenza il prossimo 30 giugno, c'è anche Alessio Romagnoli, il quale vorrebbe restare al Milan, ma per il momento non si trova un accordo tra le parti sull'ingaggio: come riferisce Il Giornale, a novembre il club di via Aldo Rossi aveva offerto al suo capitano un prolungamento quadriennale con stipendio quasi dimezzato rispetto a quello attuale da 6 milioni di euro. La trattativa è ora in fase di stallo, con la Juventus che resta alla finestra in caso di separazione tra Romagnoli e il Milan.