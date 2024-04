Riscatto De Ketelaere? L'ad dell'Atalanta: "Non è il momento di parlarne"

Ieri sera all'Artemio Franchi è andata in scena l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Atalanta. Nel pre gara, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto anche l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi che ha parlato a livello generale del momento della squadra ma ha anche risposto, dribblando, a qualche domanda di mercato. In tal senso, in ottica Atalanta, ha molto peso la questione Charles De Ketelaere che è arrivato in prestito dal Milan e per il quale, a fine stagione, la compagine nerazzurra gode un diritto di riscatto. Percassi però ha glissato sull'argomento.

Le parole di Luca Percassi sul riscatto di De Ketelaere: "Siamo contenti che domani tornerà a disposizione. Sin dal primo giorno ha avuto un ottimo impatto, sia a livello calcistico che umano e di comportamenti. Siamo contenti di lui ma non è il momento di concentrarsi sul mercato, bisogna pensare al campo, più avanti faremo delle scelte".