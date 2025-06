Riso fa visita al Milan in sede: si è parlato di diversi assistiti, non di Rovella

Continuano le giornate intense di calciomercato a Casa Milan e la sensazione è che si protrarranno anche da domani al 1° luglio, periodo in cui le trattative ufficiali saranno chiuse. Secondo quanto riporta il collega di Sky Sport 24 Luca Marchetti, esperto di mercato, nella giornata di oggi l'agente Beppe Riso ha fatto visita alla dirigenza rossonera in via Aldo Rossi.

I discorsi al quarto piano di Casa Milan si sono concentrati sugli assistiti di Riso che giocano in rossonero o che sono sulla lista degli obiettivi. Si è parlato in particolare di Francesco Camarda, Alexis Saelemaekers e di Lorenzo Colombo, destinato a lasciare nuovamente Milanello dopo il prestito all'Empoli. Sul tavolo anche Lorenzo Lucca che è uno dei nomi per l'attacco rossonero, già dal mese di gennaio. Non si è invece affrontato il tema di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio e della Nazionale, che nei giorni scorsi era stato accostato proprio al club rossonero.