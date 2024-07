RMC Sport - Accordo Milan-Fofana: 4 anni di contratto. Ora serve l'intesa con il Monaco. Altri due club sul francese

Secondo quanto riferisce RMC Sport in Francia, il Milan e Youssouf Fofana hanno raggiunto un accordo sulla base di un contratto di quattro anni per il centrocampista francese, da tempo in cima alla lista della preferenze del Diavolo per rinforzare la mediana. Ora il club di via Aldo Rossi deve trattare e trovare l'intesa anche con il Monaco. Sul giocatore ci sono anche il Manchester United e un'altra squadra qualificata alla prossima Champions League.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3