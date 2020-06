Secondo quanto riferito da RMC Sport, Tanguy Kouassi, difensore centrale del PSG, ha deciso di non rinnovare il suo contratto col club parigino. Il classe 2002 non prolungherà oltre il 30 giugno 2020 e potrà accasarsi altrove. La dirigenza francese è stata informata in queste ore della scelta del giovane calciatore.