RMC Sport - Milan-Bordeaux: accordo trovato per Adli. Ma il centrocampista resterà in prestito ai francesi

Secondo quanto riferisce RMC Sport, il Milan e il Bordeaux avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Yacine Adli: l'operazione dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10 milion di euro. Il centrocampista non vestirà però subito la maglia del club italiano in quanto i dirigenti di via Aldo Rossi hanno accettato di lasciarlo in prestito per un anno al Bordeaux.