RMC Sport - Milan, resta viva la pista Faivre. Diallo difficile

Il collega di RMC Sport, Loic Tanzi, ha stilato due brevi dossier che riguardano il mercato in entrata del Milan. Nello specifico di Abdou Diallo e Romain Faivre, rispettivamente difensore centrale del Psg e trequartista del Brest. Per il primo, come riporta il portale transalpino, la pista è difficile poiché il Milan vuole il giocatore tramite la formula del prestito, mentre il club parigino lo vuole cedere a titolo definitivo. Per il secondo, invece, la richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma i rossoneri vorrebbero aspettare l'estate per cercare di chiudere il trasferimento.