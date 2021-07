RMC Sport - Milan, trattativa avanzata con il Monaco per il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré

Tra gli ultimi giocatori accostati al Milan, in ordine di tempo, per questa sessione di mercato figura il nome di Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese in forza al Monaco, secondo quanto riporta RMC Sport, sarebbe in trattativa avanzata con i rossoneri che starebbero valutando il 24enne come vice-Theo nel ruolo di terzino sinistro. Il club monegasco, in vista dell'eventuale partenza del classe 1997, si starebbe già cautelando con Ismail Jakobs dal Colonia.