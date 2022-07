RMC Sport - Renato Sanches, la trattativa con il PSG non si sblocca. Il Milan potrebbe approfittarne

MilanNews.it

Renato Sanches è in uscita dal Lille ed è diviso tra Milan e PSG. Il giocatore avrebbe già dato la sua preferenza ai parigini, ma, come riporta RMC Sport in Francia, la trattativa con il club della capitale francese è in una fase di stallo e non si sblocca (il portoghese non capisce perchè i negoziati con il PSG stanno andando avanti così a rilento). Di questa situazione potrebbero approfittarne i rossoneri, da tempo sulle tracce del centrocampista del Lille.