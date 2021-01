Stando a quanto riportato da Loic Tanzi, giornalista francese di RMC Sport, continua la sfida tra Milan e Red Bull Lipsia per Mohamed Simakan. I rossoneri stanno spingendo per acquistare fin da subito il giovane difensore, mentre i tedeschi hanno appena avviato i contatti con lo Strasburgo 1: il Lipsia vorrebbe il giocatore per la prossima estate.