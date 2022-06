MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi club, tra cui Milan e Juventus, hanno messo gli occhi su Bryan Cristante, tanto da aver già fatto anche dei sondaggi con il suo entourage per capire se ci sono margini per impostare una trattativa: come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la volontà del centrocampista è quella di rimanere in giallorosso.