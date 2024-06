Romano: "Lo stipendio c’è, il contratto è pronto, è entusiasta di rimanere in Italia e di andare al Milan. Per Zirkzee al Milan manca..."

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a Playback sulla trattativa Zirkzee al Milan:

“Posso confermare che il Manchester United sta semplicemente chiedendo quale sia la situazione di Joshua Zirkzee in termini di stipendio, clausola rescissoria, come attivare la clausola rescissoria, e come funziona con il Bologna, Quindi, lo United, dopo il rinnovo di Šeško con il Lipsia, ha iniziato a chiedere informazioni sulla situazione di Joshua Zirkzee.

Su Zirkzee, dobbiamo ribadire anche oggi che il Milan è in assoluto il favorito, perché il Milan ha un accordo sullo stipendio con il giocatore per meno di 4 milioni di euro, bonus inclusi. Quindi lo stipendio c’è, il contratto è pronto, il giocatore è entusiasta di rimanere in Italia e di andare al Milan. Il Milan ha iniziato a lavorare su questo accordo mesi fa, non oggi, non ieri, non la scorsa settimana. È sempre stato l'obiettivo principale. Abbiamo visto Benjamin Šeško nei rumors, mai vicino, mai concreto. Abbiamo visto molti attaccanti accostati al Milan. L'obiettivo principale è sempre stato Joshua Zirkzee.

Ma ora si tratta di chiudere l'accordo. Il Milan deve essere veloce se vuole chiudere perché altri club, con Šeško non più sul mercato, possono attivare l'opzione per Zirkzee. Ma il Milan è in assoluto il favorito, lasciatemi ripeterlo ancora una volta. E hanno la possibilità di chiudere l'accordo con l’entourage del giocatore perché stanno discutendo delle commissioni, stanno discutendo dei dettagli dell'accordo con l’agente. Quindi ora è tutto nelle mani del Milan.

Il Milan ha un match point, si può dire così, su Zirkzee”.