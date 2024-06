Royal dopo l'attaccante. C'è l'intesa con il giocatore, va avviata la trattativa con gli Spurs

Tra i rinforzi chiesti dal nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca c'è anche un nuovo terzino destro che possa alimentare la concorrenza per il capitano Davide Calabria. Tra i diversi nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane, quello di Emerson Royal è rimasto continuo e sempre presente. Il terzino brasiliano dopo l'esplosione al Betis Siviglia e un'avventura non troppo memorabile al Barcellona, nelle ultime stagioni si è rilanciato al Tottenham: quest'anno, però, ha giocato meno rispetto ai precedenti e potrebbe non rientrare troppo nei piani degli Spurs.

Anche per questo il Milan lo ha messo nel mirino: un profilo che rispecchia molto la tipologia di calciatore cercata dal club rossonero negli ultimi anni. Giocatori che costano sui 20-25 milioni e che cercano un'opportunità di riscatto. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport questa mattina l'intesa con il giocatore c'è già: andrà trovata quella con il Tottenhem con cui bisognerà nei prossimi giorni avviare la trattativa. A livello generale, comunque, la dirigenza rossonera vorrebbe prima chiudere il colpo in attacco e solamente dopo concentrarsi sul resto.