Saelemaekers ha stregato Fonseca: ora il belga può restare

Solo un paio di settimane fa sembrava impossibile ma adesso il futuro di Alexis Saelemaekers potrebbe dipingersi ancora di rossonero, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. L'esterno belga è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Bologna in prestito: con il cambio di allenatore, però, il calciatore non è stato riscattato ed è tornato a Milanello in attesa di trovare una nuova destinazione anche a titolo definitivo. Intanto però ha cominciato la preparazione con i rossoneri e il nuovo allenatore Paulo Fonseca è rimasto stregato.

Saelemaekers ha giocato entrambe le amichevoli, contro Rapid e Manchester City. Nella prima ha giocato nel secondo tempo e ha trovato l'assist per la rete di Florenzi; nella seconda è stato schierato titolare, giocando una buona partita e rimanendo in campo fino al minuto 81. Pochi minuti dopo ha incassato gli elogi di Fonseca che di fatto ha espresso la sua volontà di voler trattenere il calciatore: "È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.