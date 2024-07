Saelemaekers in uscita dal Milan: il belga potrebbe diventare un'interessante pedina di scambio

Alexis Saelemaekers non rientrerebbe nei piani del nuovo Milan di Fonseca per la prossima stagione. Nonostante l'ottima stagione a Bologna, l'esterno belga potrebbe essere messo nuovamente messo alla porta dal club rossonero data l'affluenza sulla sua fascia di competenza, fra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

Allo stesso tempo, però, non è assolutamente da escludere che il portoghese possa cambiare idea su Saelemaekers nel corso di questo raduno, anche se il classe '99 potrebbe rappresentare essere un'interessante pedina di scambio per il Milan in questo calciomercato. A confermarlo questa mattina in edicola Il Corriere dello Sport, che per l'appunto ha parlato di come l'esterno belga potrebbe essere eventualmente inserito nelle trattative con la Roma per lo sbarco al Milan di Tammy Abraham, la cui valutazione di 30 milioni starebbe difatti obbligando la dirigenza rossonera a valutare questa soluzione, particolarmente gradita anche a Daniele De Rossi, estimatore di Saelemaekers.