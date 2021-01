Saelemaekers sponsorizza Lokonga: "Ne ho parlato con mister Pioli, sarebbe meraviglioso se potesse venire qui"

C'è anche qualche possibile indiscrezione di mercato nell'intervista di Alexis Saelemaekers rilasciata a "La Dernière Heure". Il folletto rossonero ha parlato di Albert Sambi Lokonga, centrocampista centrale classe 1999 dell'Anderlecht seguito con interesse dal Milan: "Ne ho parlato diverse volte con mister Pioli e credo che ormai sia pronto per giocare in un grande club come il Milan. Sarebbe meraviglioso se potesse venire qui. Albert ha le qualità per andare nei più grandi club del mondo".